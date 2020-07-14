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Kovid-19 aldatmaca dedi! Virüs bulaştırma partisinde enfekte olarak öldü

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Giriş: 14.07.2020 12:33
Güncelleme:14.07.2020 12:34
Yeni tip Koronavirüsün merkez üssü ABD’de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Kovid-19’un aldatmaca olduğunu iddia eden adam katıldığı virüs bulaştırma partisinde enfekte olarak hayatını kaybetti. Yeni tip Koronavirüsün merkez üssü ABD'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Kovid-19'un aldatmaca olduğunu iddia eden adam katıldığı virüs bulaştırma partisinde enfekte olarak hayatını kaybetti.
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