Kosovalı Bakan Damka A Haber'de Sırbistan gerilimini yorumladı: Vucic tamamen şov yapıyor

A Haber ekranlarına konuk olan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Sırbistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede yeni bir savaş ihtimali görmediğini söyleyen Damka "Vucic tamamen şova yönelik açıklamalar yapıyor." ifadelerini kullandı. Sağduyu içinde olayın çözüleceğini belirten Damka "Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeli. Artık Belgrad burada istediği gibi at koşturamayacak." dedi.