31 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin sebebi ne? Kosova ile Sırbistan arasında neler oluyor? A Haber muhabiri Sevda Dükkancı anlattı
Sırbistan ile Kosova sınırında sirenlerin çaldığı, sınıra yakın noktalara ise Sırplar tarafından barikatlar kurulduğu iddia edildi. Bölgede yaşanan gerginliği ilişkin ilk detayları A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı bölgeden aktardı. Peki Kosova ile Sırbistan arasında neler yaşanıyor? Gerilimin nedeni ne? İşte detaylar...