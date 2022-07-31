Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin sebebi ne? Kosova ile Sırbistan arasında neler oluyor? A Haber muhabiri Sevda Dükkancı anlattı

Sırbistan ile Kosova sınırında sirenlerin çaldığı, sınıra yakın noktalara ise Sırplar tarafından barikatlar kurulduğu iddia edildi. Bölgede yaşanan gerginliği ilişkin ilk detayları A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı bölgeden aktardı. Peki Kosova ile Sırbistan arasında neler yaşanıyor? Gerilimin nedeni ne? İşte detaylar...