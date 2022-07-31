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Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin sebebi ne? Kosova ile Sırbistan arasında neler oluyor? A Haber muhabiri Sevda Dükkancı anlattı

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Giriş: 31.07.2022 22:01
Güncelleme:31.07.2022 22:04
Sırbistan ile Kosova sınırında sirenlerin çaldığı, sınıra yakın noktalara ise Sırplar tarafından barikatlar kurulduğu iddia edildi. Bölgede yaşanan gerginliği ilişkin ilk detayları A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı bölgeden aktardı. Peki Kosova ile Sırbistan arasında neler yaşanıyor? Gerilimin nedeni ne? İşte detaylar...
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin sebebi ne?
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin sebebi ne?
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