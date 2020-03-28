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28.03.2020

'Koronavirüslüyüm' dedi market görevlisinin yüzüne öksürdü! Terör suçundan yargılanacak |Video

Koronavirüs taşıdığını iddia eden bir 50 yaşındaki bir market görevlisinin yüzüne öksürerek virüsü bulaştırmak istedi. Yaşanan bu ilginç olayın adresi dünya genelinde 100 binden fazla vaka sayısıyla en çok virüsü görüldüğü yer ABD... Reyona fazla yaklaştığı için uyarılan adam buna sinirlenip market çalışanın yüzüne tükürünce gözaltına alındı. ABD kanunlarına göre şahsın bu hareketi nedeniyle üçüncü sınıf terör suçundan yargılanacağını duyuruldu. Peki Türkiye'de böyle bir suçun cezası ne? Uzman isim bu sorunun yanıtını A Haber'de verdi.

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