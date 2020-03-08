08 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.03.2020

Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor! İşte son durum |Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs paniği büyüyor. Tespit edilen vaka sayısının 102 bini aştığı ölümcül salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 500'ü geçti. Ölü sayısının hızla arttığı ülkelerden İtalya ve İran'da salgın meclis üyelerine kadar sıçramış durumda. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) ise korku içinde marketlere akın eden halk, izdihama neden oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor!
Esad rejimi darbeci Hafter'e asker gönderdi
Esad rejimi darbeci Hafter'e asker gönderdi
İtalya'da korkutan rakam! Bilanço ağırlaşıyor
İtalya'da korkutan rakam! Bilanço ağırlaşıyor
Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı
Yunan askerleri göçmenlere ateş açtı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İneğin dışkısıyla...
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İneğin dışkısıyla...
Koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü!
Koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü!
Görüntüler ortaya çıktı! Papaz, Yunan polisini kutsadı
Görüntüler ortaya çıktı! Papaz, Yunan polisini kutsadı
İran’da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
İran’da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
Yunan zulmü sürüyor! Hamile kadını vurdular
Yunan zulmü sürüyor! Hamile kadını vurdular
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı
Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'da bombalı saldırı
Yunan halkı göçmenlere destek için yürüyüş yaptı
Yunan halkı göçmenlere destek için yürüyüş yaptı
Daha Fazla Video Göster