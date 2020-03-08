Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor! İşte son durum |Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs paniği büyüyor. Tespit edilen vaka sayısının 102 bini aştığı ölümcül salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 500'ü geçti. Ölü sayısının hızla arttığı ülkelerden İtalya ve İran'da salgın meclis üyelerine kadar sıçramış durumda. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) ise korku içinde marketlere akın eden halk, izdihama neden oldu.