Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş gelişme! Son aşamaya geçildi |Video

Dünya genelinde merakla beklenen aşı çalışmaları konusunda Oxford Üniversitesi'nden sevindirici bir haber geldi. Üniversite uzun süreli ve daha güçlü bir bağışıklık sağlayacak aşı için insan deneylerinin 3. fazına geçildiğini duyurdu.

Dünya genelinde 9 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu koronavirüsle ilgili şüphesiz akıllardaki en önemli soru aşının ne zaman üretileceği?

İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitesi Oxford'dan aşı konusunda umut verici bir haber geldi.

Üniversite aşı denemelerinde insan üzerindeki klinik denemelerin 3. fazına geçildiğini duyurdu.

Oxford en son domuzlar üzerinde denenen aşının virüse karşı daha fazla antikor üretmesi için insanlarda 2 doz halinde uygulanacağını açıkladı.

Aşı bu şekilde koronavirüse karşı uzun süreli ve daha güçlü bir bağışıklık sağlamış olacak. Oxford'lu bilim insanları klinik denemelerde

aşının virüse karşı mücadele eden T -hücrelerini arttırdığını da açıkladılar.

Böylece yüksek antikor seviyesi ve t hücreleriyle birlikte aşı daha güçlü bir koruma sağlamış olacak.

Daha önce üzerinde çalışılan aşılar için uzmanlar en fazla 1 yıla kadar koruma sağlanabileceğini söylemişti.

İngiltere'de aşıyı insanlar üzerinde test etmeye başlayan bir diğer üniversite de Imperial College üniversitesi...

Böylece aşı Londra'da ilk kez bir insan denek kullanılarak test edilmiş oldu.

Üniversite bu amaçla 1. aşama klinik çalışmalarının tamamlandığını da açıkladı.