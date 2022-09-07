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Kongo’da bir garip olay! Hizmete açılan köprü kurdele kesimi sırasında çöktü

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Giriş: 07.09.2022 10:32
Güncelleme:07.09.2022 10:32
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Orta Afrika ülkesinde görevliler, inşa edilen köprüyü açmak üzere toplandı. Görevlilerin katılımı ile kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Pek çok kişi, törende hazır halde bulundu. Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği esnada köprü çöktü. O anlarda kameralar töreni kayda alıyordu. Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde olanlar büyük korku yaşadı ve düşmemek için çaba gösterdi.
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