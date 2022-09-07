07 Eylül 2022, Çarşamba
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Kongo’da bir garip olay! Hizmete açılan köprü kurdele kesimi sırasında çöktü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Orta Afrika ülkesinde görevliler, inşa edilen köprüyü açmak üzere toplandı. Görevlilerin katılımı ile kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Pek çok kişi, törende hazır halde bulundu. Katılımcılardan biri, kurdeleyi kestiği esnada köprü çöktü. O anlarda kameralar töreni kayda alıyordu. Ağırlığa dayanamayarak çöken köprünün üzerinde olanlar büyük korku yaşadı ve düşmemek için çaba gösterdi.