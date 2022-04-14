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Komşuda "Mavi Vatan tatbikatı" endişesi! İsrail ziyaretini iptal edip Adalar’a koştu

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 13:21
Milli Savunma Bakanlığı'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de başlattığı Mavi Vatan tatbikatı Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Mavi Vatan tatbikatının ardından İsrail gezisini iptal etti. Ardından da Ege'deki adalara ziyaret gerçekleştirdi. Son durumu Yunanistan'dan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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