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Kolombiyalı ünlü DJ’in çöplükte cesedi bulunmuştu! Katil İstanbul’a kaçarken yakalandı

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Giriş: 28.01.2023 10:53
Kolombiya’nın ünlü DJ’lerinden 23 yaşındaki Valentina Trespalacios’nun cansız bedeni bavul içinde çöplükte bulunmuştu. Şüpheli durumdaki sevgilisi İstanbul’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayetin arkasında kartel olduğu iddia edildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
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