28 Ocak 2023, Cumartesi
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Kolombiyalı ünlü DJ’in çöplükte cesedi bulunmuştu! Katil İstanbul’a kaçarken yakalandı
Kolombiya’nın ünlü DJ’lerinden 23 yaşındaki Valentina Trespalacios’nun cansız bedeni bavul içinde çöplükte bulunmuştu. Şüpheli durumdaki sevgilisi İstanbul’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayetin arkasında kartel olduğu iddia edildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...