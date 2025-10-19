19 Ekim 2025, Pazar

KKTC sandık başında! A Haber takipte

KKTC sandık başında! A Haber takipte

Giriş: 19.10.2025 08:12
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. Seçimde KKTC mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olurken, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman olmak üzere 5 aday daha yarışacak. Seçimlerde bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklarken oy kullanma işlemleri başladı.
