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Kıyıya vurdu heyecan yarattı! ‘Kayıp Malezya uçağı’ dediler… Gerçek bambaşka çıktı

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Giriş: 19.07.2023 09:52
Avustralya’nın batı kıyılarında bulunan Perth şehrinde, 2 ila 3 metre arasında uzunluğa sahip sahile vuran parça çevre halkında şaşkınlık yarattı. Nesnenin gizemi, 2014 yılında Malezya uçağının kaybolduğu bölgeye de yakın olunca heyecanı bir anda tırmandırdı. Gündeme düşen haberlerin ardından, Avustralya Uzay Ajansı devreye girdi. İşte nesnenin ardındaki asıl gerçek…
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