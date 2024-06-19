19 Haziran 2024, Çarşamba
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Kim Jong-un ve Putin'den baş başa görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulundu. Kuzey Kore lideri, Putin'i havalimanında karşıladı. Liderler hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler yaptı. Ziyarette öne çıkan başlıkları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.