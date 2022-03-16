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Kiev’e yeni saldırılar! İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

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Giriş: 16.03.2022 10:22
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 21. gününe girerken, Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Donetsk’te sokağa bomba düştü. O anlar bir kafede bulunan sivillerin paniği güvenlik kamerasında yansıdı. Rus zırhlısı tank savar mayın ile ile havaya uçtu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna güçlerini vurma anlarını paylaştı. İşte savaştan yeni görüntüler...
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