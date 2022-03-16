16 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kiev’e yeni saldırılar! İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 21. gününe girerken, Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Donetsk’te sokağa bomba düştü. O anlar bir kafede bulunan sivillerin paniği güvenlik kamerasında yansıdı. Rus zırhlısı tank savar mayın ile ile havaya uçtu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna güçlerini vurma anlarını paylaştı. İşte savaştan yeni görüntüler...