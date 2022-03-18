18 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kiev'de bina vuruldu! A Haber olay yerinde
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna savaşında 23. güne girildi. Rus birlikleri kentteki yerleşim yerlerini hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti. Son gelişmeleri günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.