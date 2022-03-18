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Kiev'de bina vuruldu! A Haber olay yerinde

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Giriş: 18.03.2022 11:57
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna savaşında 23. güne girildi. Rus birlikleri kentteki yerleşim yerlerini hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti. Son gelişmeleri günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
Kievde bina vuruldu KİEV'DE BİNA VURULDU

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