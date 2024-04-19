Kenya’da askeri helikopter düştü! Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Kenya'da askeri bir helikopter düştü. Kazada Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personel hayatını kaybetti, 2 asker de yaralı kurtuldu. Kenya hava kuvvetleri kazanın nedenini belirlemek için araştırma ekibi görevlendirdi. Devlet Başkanı William Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan etti.

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