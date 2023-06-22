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Kayıp denizaltı için kritik dakikalar

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Giriş: 22.06.2023 09:12
Kaybolan denizaltında umutlar tükeniyor yetkililerin açıklamasına göre denizaltının içinde sadece birkaç saatlik oksijen kaldı. Denizaltının yaklaşık 2 saat sonra, yedek oksijen tümleri dahil oksijeni bitecek.
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Kayıp denizaltı için kritik dakikalar
Kayıp denizaltı için kritik dakikalar
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