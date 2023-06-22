Kayıp denizaltı için kritik dakikalar

Kaybolan denizaltında umutlar tükeniyor yetkililerin açıklamasına göre denizaltının içinde sadece birkaç saatlik oksijen kaldı. Denizaltının yaklaşık 2 saat sonra, yedek oksijen tümleri dahil oksijeni bitecek.

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