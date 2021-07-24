Kayıp çocuklar... Korkunç ihtimaller... Avrupa kayıp çocuklara karşı neden sessiz?

Europol'ün raporuna göre Avrupa’da 20 bine yakın mülteci çocuk kayıp. Bu çocukların akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Uyuşturucu ticaretinden organ mafyasına pek çok karanlık olaya malzeme oldukları düşünülüyor. Peki, Avrupa bütün bunlara karşı neden sessiz?