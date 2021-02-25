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Kaybolan koyun 5 yıl sonra bulundu! Üzerinden 35 kilo yün çıktı

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Giriş: 25.02.2021 10:15
Güncelleme:25.02.2021 10:16
Avustralya'nın güneyinde yer alan Lancefield kentinde 5 yıldır vahşi doğada başıboş gezdiği düşünülen bir koyun bulundu. Hayvan severler tarafından Baarack olarak adlandırılan koyunun kırpılmasıyla üzerinden 35 kilogram ağırlığında yün çıktı. Baarack hayvan barınağında muayene edildi ve koruma altına alındı.

Avustralya'nın güneyinde yer alan Lancefield kentinde 5 yıldır vahşi doğada başıboş gezdiği düşünülen bir koyun bulundu. Hayvan severler tarafından Baarack olarak adlandırılan koyunun kırpılmasıyla üzerinden 35 kilogram ağırlığında yün çıktı. Baarack hayvan barınağında muayene edildi ve koruma altına alındı.

5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı! 5 YIL BOYUNCA GEZDİ 35 KİLO YÜN BIRAKTI!
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Üzerinden 35 kilo yün çıktı
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