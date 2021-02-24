5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı!

Avustralya'nın güneyinde yer alan Lancefield kentinde 5 yıldır vahşi doğada başıboş gezdiği düşünülen bir koyun bulundu. Hayvan severler tarafından Baarack olarak adlandırılan koyunun kırpılmasıyla üzerinden 35 kilogram ağırlığında yün çıktı. Baarack hayvan barınağında muayene edildi ve koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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