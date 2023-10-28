Katliamın ardından bu sabah Gazze! Dehşet verici görüntüler aHaber'de

Gazze'de dün gece İsrail tarafından yapılan bombardımanın ardından gün ışıyınca yine dehşet veren görüntüler ortaya çıktı. A Haber ekranlarına gelen görüntülerde şehrin birçok noktasının yine harabeye döndüğü görülürken, Filistinli Müslümanların yıkıntılar arasında yakınlarına ulaşmaya çalıştığı görüldü.