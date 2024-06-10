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Katliamcı hükümette 'Gazze' çatlağı! İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz istifa etti "Netanyahu gerçek zaferi engelliyor"

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.06.2024 09:06
Son dakika haberi... İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi. Eisenkot istifa mektubunda " kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı" dedi. İsrailli vatandaşlar art arda gelen istifaların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da istifa etmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
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