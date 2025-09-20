20 Eylül 2025, Cumartesi

Katil İsrail'den Rum yönetimine silah yığınağı! Güney Kıbrıs katil İsrail'in üssü mü olacak?
Katil İsrail’den Rum yönetimine silah yığınağı! Güney Kıbrıs katil İsrail’in üssü mü olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 09:11
Gazze'de dünyanın gözü önünde tarihin en kanlı katliamına imza atan işgalci İsrail bir yandan da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yakın temas içinde. Rum kesimini askeri üsse dönüştürme çabasını hızlandıran İsrail aslında neyi amaçlıyor? A Haber ekibinden İlhan Tahsin notlarını anlattı.
