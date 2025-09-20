Katil İsrail’den Rum yönetimine silah yığınağı! Güney Kıbrıs katil İsrail’in üssü mü olacak?

Gazze'de dünyanın gözü önünde tarihin en kanlı katliamına imza atan işgalci İsrail bir yandan da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yakın temas içinde. Rum kesimini askeri üsse dönüştürme çabasını hızlandıran İsrail aslında neyi amaçlıyor? A Haber ekibinden İlhan Tahsin notlarını anlattı.

