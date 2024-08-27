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Katil İsrail'den Han Yunus'ta bombalı saldırı!

Katil İsrail'den Han Yunus'ta bombalı saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 00:43
Gazze'de katliam düzenleyen işgal ordusu bu kez Han Yunus'ta saldırı düzenledi. İşgalci İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı gözünden yaralanırken asistanı ve çok sayıda basın mensubu da yaralandı.
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