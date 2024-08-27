Katil İsrail’den Han Yunus’ta bombalı saldırı!

Gazze'de katliam düzenleyen işgal ordusu bu kez Han Yunus'ta saldırı düzenledi. İşgalci İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı gözünden yaralanırken asistanı ve çok sayıda basın mensubu da yaralandı.

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