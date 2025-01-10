10 Ocak 2025, Cuma

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Katil İsrail’den Çalışan Gazeteciler Günü’nde katliam! AA’nın kameramanı böyle katledildi

Katil İsrail'den Çalışan Gazeteciler Günü'nde katliam! AA'nın kameramanı böyle katledildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 21:10
Katil İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, başta Gazze'deki masum sivillere yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırıların yanı sıra gazetecileri de hedef alıyor. Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti.
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Katil İsrail’den Çalışan Gazeteciler Günü’nde katliam! AA’nın kameramanı böyle katledildi
Katil İsrail’den Çalışan Gazeteciler Günü’nde katliam!
Katil İsrail'den Çalışan Gazeteciler Günü'nde katliam!
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