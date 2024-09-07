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Katil İsrail masum çocukları hedef almaya devam ediyor!

Katil İsrail masum çocukları hedef almaya devam ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 18:56
Katil İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı.
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