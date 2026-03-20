Katil İsrail Lübnan'a 2 binden fazla saldırı düzenledi

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Lübnan'ı da kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nı buruk karşılayan başkent Beyrut'ta, bayram sabahı İsrail savaş uçaklarının alçak uçuşla yaptığı 'sonik patlamalar' halk arasında büyük paniğe neden oldu. Evlerini terk etmek zorunda kalan 1 milyondan fazla Lübnanlı çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, İsrail'in güneye yönelik bombardımanı ve Hizbullah'ın direnişi şiddetlenerek sürüyor. Bölgedeki son durumu ve derinleşen insani krizi A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut sokaklarından aktardı.