Katil İsrail Beyrut'u vurmaya devam ediyor

Katil İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik işgal planlarını genişleterek bölgeyi adeta bir ateş hattına çevirdi. A Haber ekibi, başkent Beyrut'ta sıcak gelişmeleri aktarırken gerçekleşen hava saldırısı ile tarihi bir tanıklığa imza attı. İsrail'in 30 kilometrelik bir derinliği hedef alan sinsi işgal planı, sivil katliamları ve sağlık çalışanlarının vurulmasını beraberinde getirirken, Lübnan nüfusunun beşte biri mülteci konumuna düştü. Hayalet şehirlere dönen bölgelerde hırsızlık ve yağma vakaları patlak verirken, Hizbullah ile hükümet arasındaki derin kriz ülkeyi yeni ve kanlı bir iç savaşın eşiğine getirdi.