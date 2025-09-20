Karadeniz’de gerilim her geçen gün tırmanıyor! Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti

Karadeniz'de dünya ateşkes beklerken gerilim her geçen gün tırmanıyor. 9 Eylül'de Polonya hava sahasını ihlal eden Rus uçakları dün de Estonya hava sahasını ihlal etti. Hem AB'den hem de NATO'dan tepkiler art arda geldi. Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama oldu mu? A Haber ekibinden Agşin Kişiyev son bilgileri aktardı.

