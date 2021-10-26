26 Ekim 2021, Salı
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Karabağ sonrası güç dengeleri nasıl bozuldu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuzuli Havali’nın açılışı için Azerbaycan’a gitti. Karabağ zaferinden sonra Başkan Erdoğan Azerbaycan’ı 3 defa ziyaret etmiş olacak. Karabağ’ın yeniden inşası için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Başkan Erdoğan ziyareti ne anlama geliyor? Karabağ sonrası güç dengeleri nasıl bozuldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Hankendi Milletvekili Tural Hanjali değerlendirdi. Azerbaycan Hankendi Milletvekili Tural Hanjali, “Bugün tarihi bir gündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenilerden kurtarılmış toprakları ziyaret edecek.” İfadelerini kullandı.