Karabağ Harekatı’nın 1. Yılı | Karabağ Savaşı Gazisi A Haber’de

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ zaferinin yıldönümü kutlanıyor. Peki 300 yıllık işgali bitiren zafer nasıl geldi? O mücadelenin kahramanlarından biri savaşa gönüllü olarak giden Elnur Ekberov kolunu kaybederek gazi oldu. Ekberov, yaşadıklarını A Haber’e anlattı. Öte yandan Ermenilerden ele geçirilen silahlar görüntülendi. Detayları A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.

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