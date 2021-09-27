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Karabağ Harekatı’nın 1. Yılı | Karabağ Savaşı Gazisi A Haber’de

A Haber
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Giriş: 27.09.2021 14:46
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ zaferinin yıldönümü kutlanıyor. Peki 300 yıllık işgali bitiren zafer nasıl geldi? O mücadelenin kahramanlarından biri savaşa gönüllü olarak giden Elnur Ekberov kolunu kaybederek gazi oldu. Ekberov, yaşadıklarını A Haber’e anlattı. Öte yandan Ermenilerden ele geçirilen silahlar görüntülendi. Detayları A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.
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Karabağ Savaşı Gazisi A Haber’de
Karabağ Savaşı Gazisi A Haber’de
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