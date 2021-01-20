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Kamala Harris yemin ederek ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu

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Giriş: 20.01.2021 20:00
Güncelleme:20.01.2021 20:07
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris de yemin ederek görevine başladı. İşte o anlar...

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve çok sayıda üst düzey yetkilinin tören için mor renk ağırlıklı elbiseler giymesi dikkatlerden kaçmadı. Mavi ve Kırmızı renklerin bir birleşimi olan Mor renk ABD'de Demokratların sembolü olarak görülüyor. Uzmanlar bu jestin işbirliği çağrılarını yansıttığını belirtti.


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