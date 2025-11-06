06 Kasım 2025, Perşembe

Kalmaegi Tayfunu Filipinler’in ardından Vietnam’ı vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 19:21
Asya'yı vuran en güçlü tropikal fırtına olan Kalmaegi Tayfunu, Filipinler’in ardından Vietnam’ı vurdu. Tayfun, saatte 148 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla Vietnam’ın Dak Lak ve Gia Lai kentlerine ulaştı. Hükümet, binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve birkaç havalimanının kapatıldığını açıkladı. Tayfun, evlerin çatılarını uçururken, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Halk, yolda yürümekte ve motosiklet kullanmakta zorlandı. Vietnam meteoroloji servisi, sel ve heyelan riski konusunda halkı uyardı. Yaklaşık 260 bin askerin fırtınadan etkilenenlere yardım için hazır bekletildiği açıklandı. Vietnam’da şu ana kadar tayfun nedeniyle can kaybı ve yaralı bildirilmedi.
