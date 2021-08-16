Kabil Havalimanı’nda 5 can kaybı | Taliban'ın işgali sonrası halk havalimanına akın etti

Afganistan'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, ülkenin dış dünyayla tek bağlantısı olan başkent Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’na akın etti. Yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti. Taliban'ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı’ndan yürütülüyor. Binlerce kişinin ülkeyi terk etmek için neden olduğu izdihamda ise en az beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.