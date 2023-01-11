Joe Biden’ın eski ofisinden gizli belgeler çıktı! ABD eski Başkanı Donald Trump’tan tepki

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden gizli belgeler çıkması üzerine "sorumsuzluk" açıklaması yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski kişisel ofisinde de gizli belgeler bulundu. Söz konusu belgelerin, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemden kalan ve devlete ait olan evraklar olduğu bildirildi.

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