Joe Biden ile beraber "Soros isyanları" mı geliyor?

Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesi ve son dönemde farklı coğrafyalardan gelen darbe girişimi haberleri sonrası, gözler tekrar George Soros ismine çevrildi. Biden'la beraber "Soros isyanları" mı geliyor? Bu sorunun yanıtı olarak hazırladığımız dosya haberimizde...

Sırbistan'da "Otpor"

Gürcistan'da "Kmara"

Ukrayna'da "Pora"

Kırgızistan'da "Birge"epsi, aynı merkezden üretilmiş benser sloganlar. "Direniş", "Yeter", "Zamanı geldi", "Birlikte"...

Turuncusu, kadifesi, lalesi, gülü...

Bitmedi ama o ve adamları İstanbul Gezi Parkı'nda da varlardı.

Bilinen tüm kalkışmalarda tüm isyan dalgalarında onun adı yazılı.

Tam bir spekülatör! Tam bir isyan mühendisi! Adı: George Soros

Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesi ve son dönemde farklı coğrafyalardan gelen darbe girişimi haberleri sonrası, gözler tekrar George Soros ismine çevrildi.

Amerikalılar onu borsa spekülatörü olarak biliyor!

Ama bu buz dağının görünen yüzü!

Dünyanın geri kalanında ise bizzat kurduğu ve fonladığı vakıflar sayesinde mikser gibi ülkeleri karıştıran, "liberal işgal gücü" olarak, tanınıyor.

1930'da Macar asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde eski kıtanın üzerine adeta kara bulut gibi çöken Naziler, daha yolun başındaydı!

Almanlar, Macaristan'ı işgal ettiğinde yıl 1944 Soros ise 14 yaşındaydı... Miklos Prohaszka isimli Katolik rahip o dönem Budapeşte'de yaşayan

Soros'u, Nazi askerlerinden dolaba saklayarak kurtardı. Ailesiyle bir süre Nazi hükmü altında yaşadı.

Ama savaş bitip Hitler kaybedince İngiltereye yerleşti.

Gariptir, siyasi eğilimlerinin temelini başlarda komünizm oluşturuyordu Soros'un..

Ama sonra işler değişti!.

Dünyanın sayılı İngiltere'nin en iyi ekonomi üniversitesinde "London School of Economics'te okumaya başladı!

Burada filozof 'Karl Popper'ın öğrencisi oldu... Popper aşırı bir antikomünistti ve onun öğretileri Soros'un fikri dünyasını epey değiştirdi!

Soros'un atası, Popper aynı zamanda "açık toplum" sloganının da mucidi...

Soros, İngiltere'yi 1956'da terketti! Daha 30'larına varmadan Wall Street'te iş buldu!

1960'ta bir menkul değerler şirketi 'Hedge Fund'ı kurdu!

O gün bugündür de kirli yollarla elde ettiği o devasa serveti, isyanlarla darbelerle kaoslarla dünyanın geri kalanına şekil vermeye ayırdı!

Nasıl mı?

Basit bir örnekle anlatacak olursak bir dünya haritası yeter bize!

Dünya haritasını önünüze alın ve Soros'un finanse ettiği vakıfların bulunduğu ülkeleri haritada işaretleyin!

Tüm o ülkelerin Soros ve benzer işgal kuvvetleri için ortak bir özelliği var!

Petrol ve doğalgaz!

Amerikan'nın işgal etmediği ya da edemediği topraklarda bir bahaneyle halk sokağa dökülecek polisle çatıştırılacak

kan akacak ölümler olacak!

Sonunda da hükümet ya devrilecek ya devrilecek!!

Ukrayna

Gürcistan

Çekoslovakya

Kırgısiztan

ve hatta Bosna,,

ve hatta Arap Baharı

Ellerini nereye attılarsa hep aynısı oldu.

EN KİRLİ SAVAŞLARINI TÜRKİYE'YE KARŞI VERDİ



Ne var ki o ve adamları en kirli savaşlarını, Türkiye karşı verdi!

Çünkü yanlarında, içeriden gelen destek güçler de vardı.

Provokatörler PKK'lı teröristler ve akademisyeniyle, yazarıyla savcısıyla, yıllarca devlet içinde gizlenmeyi başarmış, FETÖ'cüler!

iç aparatlar Soros için çok daha kullanışlıydı.

Bu eylemleri meşru göstermek için tabi ki medya da kullanılıyordu.

Hatırlayın CNN ve BBC muhabirleri

Gezi'de haftalarca kamp kurmuştu...Ki bu da klasik bir Soros taktiği!

Ulusal ve uluslararası medya desteğinin alınması ve kesintisiz canlı yayınlarla ilgili ülkedeki sokak olayları, masumene bir halk ayaklanması gibi gösteriliyor, hükümetler bu şekilde baskı altına alınıyordu.

Buna vakıf ve sivil toplum örgütlerinin parasal desteğinin sağlanması da eklenince, provokasyonlar, hiç de hafife alınmayacak bir

noktaya evriliyor... Özgürlük kılıfı altındaki protestolar, yerini saldırılara ve iç çatışmaya bırakıyor.

Bu karanlık öykü çok daha eski ve derin...

Ancak şimdilerde Soros ve adamlarının tekrar harekete geçtiği iddiası yüksek sesle dillendiriliyor...

Myanmar'da gerçekleşen darbe, Kafkasya'da yaşanan hareketlilik, Akdeniz'de artan tansiyon ve Ortadoğu'da abd'nin atmaya hazırlandığı yeni adımlar da, bunun en somut işareti olarak yorumlanıyor...

Uzmanlar renkli devrimler ve Arap Baharı'ndaki sürecin tekrar başlayabileceği konusunda uyarıyor...

Çünkü, Biden dönemi üçüncü Obama dönemi olarak görülüyor...

Küreselcilerin obama döneminde başlattıkları gelişmeleri Biden döneminde de sürdürmesi bekleniyor... Tıpkı 2000'lerin başındaki gibi dizayn edilmek istenen ülkelerin, yumuşak güç operasyonlarına hedef olabileceği düşünülüyor...