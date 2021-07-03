Japonya’da aşırı yağış sonucu heyelan! 19 kişiden haber alınamıyor

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış, Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde yıkıma yol açtı. Yağış sonrası oluşan heyelan felakete dönüştü. Evleri yıkıp geçen sel suları ve heyelan sonrasında en az 19 kişiden haber alınamadığı açıklandı. Kaplıca merkezi olan şehir, son 48 saat içinde 313 milimetre yağış aldı. Shizuoka eyaletindeki kırsal bir bölge olan Atami şehri başkent Tokyo'ya 90 kilometre uzaklıkta.

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