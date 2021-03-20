Japonya'da 7,2'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 60 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin onlarca saniye sürdüğü açıklandı. Sallantıların, Başkent Tokyo'dan da hissedildiği belirtildi. Depremin ardından Japonya'dan herhangi bir can kaybı açıklaması gelmedi. Depremin ardından Japonya devlet televizyonu Miyagi bölgesinde tsunami uyarısında bulundu. Bölgede tsunami dalgalarının en az bir metreyi bulmasının beklendiği açıklandı.