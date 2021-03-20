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Japonya'da 7,2'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

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Giriş: 20.03.2021 13:28
Güncelleme:20.03.2021 13:28
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 60 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin onlarca saniye sürdüğü açıklandı. Sallantıların, Başkent Tokyo'dan da hissedildiği belirtildi. Depremin ardından Japonya'dan herhangi bir can kaybı açıklaması gelmedi. Depremin ardından Japonya devlet televizyonu Miyagi bölgesinde tsunami uyarısında bulundu. Bölgede tsunami dalgalarının en az bir metreyi bulmasının beklendiği açıklandı.
Japonya'da 7,2'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,2'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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