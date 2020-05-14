14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi

Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2020 16:21
Güncelleme:14.05.2020 16:25
Japonya’da yapılan bir “siyah ışık” deneyi koronavirüsün (Covid-19) yayılımının ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne sererken, ilk deneme bir restoranda gerçekleştirildi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına ilişkin Japonya'da bir deney gerçekleştirildi. "Siyah ışık" olarak adlandırılan deneyde koronavirüsün (Covid-19) yayılımının ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne sererken,ilk deneme bir restoranda gerçekleştirildi. Japonya'nın yayın kuruluşu NHK tarafından lokantada gerçekleştirilen bir deneyde virüsün ne kadar hızlı yayılabileceği gösterildi. Deney için seçilen 10 kişi arasından yalnızca bir kişiye enfekte olduğunu belirten bir boya sürdü.

VİRÜS 30 DAKİKADA HERKESE BULAŞTI

Enfekte olan kişi açık büfenin yer aldığı kapalı bir lokantada kalan 9 kişiyle birlikte yarım saat boyunca yemek yedi. Yarım saatin ardından virüsün kalan 9 kişiye de bulaştığı ve masa, sandalye gibi alanların üzerinde de olduğu görüntülendi.

Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi
Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi
39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat...
39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat...
Rusya'da vakalar neden artışta?
Rusya'da vakalar neden artışta?
Bakan öksürük krizine girdi
Bakan öksürük krizine girdi
Putin'in şok! En yakınındaki isim korona...
Putin'in şok! En yakınındaki isim korona...
Almanya'dan korkutan koronavirüs açıklaması
Almanya'dan korkutan koronavirüs açıklaması
Ülke genelinde camiler ibadete açılıyor |Video
Ülke genelinde camiler ibadete açılıyor |Video
AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
Rusya'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü | Video
Rusya'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü | Video
O ülkede hastaneye terör saldırısı: 5 ölü
O ülkede hastaneye terör saldırısı: 5 ölü
Tabuta dönüşebilen yatak görenleri şaşırttı!
Tabuta dönüşebilen yatak görenleri şaşırttı!
İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil
İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil
Daha Fazla Video Göster