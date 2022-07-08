Japonya eski başbakanı Shinzo Abe suikast ile öldürüldü! Hastaneden açıklama: Kurşun kalbini delip vücudu terk etti

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Abe hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada kurşunun kalbini deldiği belirtildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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