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Japonya eski başbakanı Shinzo Abe suikast ile öldürüldü! Hastaneden açıklama: Kurşun kalbini delip vücudu terk etti

A Haber
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Giriş: 08.07.2022 12:37
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Abe hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada kurşunun kalbini deldiği belirtildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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