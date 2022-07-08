08 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Japonya eski başbakanı Shinzo Abe suikast ile öldürüldü! Hastaneden açıklama: Kurşun kalbini delip vücudu terk etti
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Abe hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada kurşunun kalbini deldiği belirtildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.