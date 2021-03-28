28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı

İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2021 18:39
Güncelleme:28.03.2021 19:01
İtalya’nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı.

İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.



G��venlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Helikopter havalanırken kaza yaptı
Helikopter havalanırken kaza yaptı
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Ermenistan'da sular durulmuyor!
PKK Almanya'da bir camiye saldırdı
PKK Almanya'da bir camiye saldırdı
ABD PKK'ya neden destek veriyor?
ABD PKK'ya neden destek veriyor?
Alman Bakan çiğ köfte yedi
Alman Bakan çiğ köfte yedi
Bilim insanları kırmızı alarm verdi
Bilim insanları kırmızı alarm verdi
Bebekliğinden beri abur cuburla besleniyor
Bebekliğinden beri abur cuburla besleniyor
Kütüphane önünde kanlı saldırı
Kütüphane önünde kanlı saldırı
Kiliseye bombalı saldırı
Kiliseye bombalı saldırı
Erdoğan mükemmel işler yapıyor
"Erdoğan mükemmel işler yapıyor"
Ülke şokta! Acı haber geldi
Ülke şokta! Acı haber geldi
32 kişinin öldüğü kaza kamerada
32 kişinin öldüğü kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster