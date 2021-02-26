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İtalya'da aşı krizi! A Haber muhabiri canlı yayında son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 19:00
Güncelleme:26.02.2021 19:02
Avrupa Birliği ülkelerinde aşı krizi sürüyor. İtalya'da bazı bölgelerde aşılama çalışmalarına ara verildi. Yaklaşık 1,5 milyonu bulan 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlarını aşılamakta güçlük çekilen ülkede aşılama işlemlerine yetersiz aşı nedeniyle ara verildi. A Haber muhabiri Dünyar Keşaplı ülkede yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı. Keşaplı, yeteri kadar aşı temin edilemeyen ülkenin bazı bölgelerinde 80 yaş üzeri insanları aşılamalarının durdurulduğunu depolardaki aşıların ise sağlık çalışanları için kullanılacağını söyledi. Öte yandan ise Türkiye aşılama çalışmalarında Avrupa'da İngiltere'nin ardından en çok doz aşı yapan ülke konumunda...
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