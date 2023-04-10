10 Nisan 2023, Pazartesi
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İtalya’da 77 yılda 68 hükümet kuruldu! İtalyan gençlerin tercihi "Başkanlık Sistemi"
Siyasal krizler nedeniyle sık sık hükümet değişikliklerinin yaşandığı İtalya başkanlık sistemini tartışıyor. Başbakan Meloni son konuşmasında başkanlık sistemine işaret etmiş, ekonomik kalkınmaya vurgu yapmıştı. İtalyan gençlerin tercihi de başkanlık sisteminden yana. Detaylar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberinde...