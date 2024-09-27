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İsviçre'de ilk intihar kapsülü vakası: 4 kişiye gözaltı

İsviçre'de ilk intihar kapsülü vakası: 4 kişiye gözaltı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 15:34
Güncelleme:27.09.2024 15:35
İsviçre'de intihar amaçlı tasarlanan kapsül benzeri bir cihaz ilk kez kullanıldı. ABD'li bir kadın, kapsülü kullanarak hayatına son verdi. Polis olayla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı. Savcılık "intihara teşvik ve yardım etme" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
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