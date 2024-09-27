27 Eylül 2024, Cuma
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İsviçre'de ilk intihar kapsülü vakası: 4 kişiye gözaltı
İsviçre'de intihar amaçlı tasarlanan kapsül benzeri bir cihaz ilk kez kullanıldı. ABD'li bir kadın, kapsülü kullanarak hayatına son verdi. Polis olayla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı. Savcılık "intihara teşvik ve yardım etme" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.