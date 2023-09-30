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İsveç'teki provokasyona tepki! Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 12:19
İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır" açıklaması yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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