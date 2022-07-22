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İsveç'te yine terör propagandası! Paçavraları direklere astılar

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Giriş: 22.07.2022 13:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarına rağmen İsveç'te terör yandaşlarının propagandaları devam ediyor. Göteborg kentindeki bazı direklere terör örgütü PKK/YPG'nin paçavraları çekildi. NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren İsveç hükümetinin gerekli hukuki adımları atıp atmayacağı ise merak konusu.
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