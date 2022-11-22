İsveç'te skandal! PKK/YPG ve FETÖ birlikte gösteri yaptı: İadesi istenen Bülent Keneş de boy boy poz verdi!

Avrupa ülkeleri terör örgütlerinin kuluçka merkezi haline geldi. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve terör örgütü FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri düzenledi. Başkan Erdoğan'ın iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş ile PKK destekçisi Kürdo Baksi kol kola girdi. Skandal eylemde örgütün Avrupa'daki lobisinin en etkili isimlerinden Amineh Kakabaveh ve PKK'nın İsveç sorumlusu Şiyar Ali de yer aldı. İsviçre'de ise Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard da PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, teröristlerle ağız birliği yaptı.