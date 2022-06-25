25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsveç soruşturmayı kapattı! PKK propagandasında “yeterli delil bulunmadığı” ileri sürüldü

İsveç soruşturmayı kapattı! PKK propagandasında “yeterli delil bulunmadığı” ileri sürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2022 10:47
Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te, yeni bir skandala imza atılmıştı. Başkent Stockholm'deki belediye binası ve sembol yapılara, terörist elebaşının resmi ve PKK paçavraları yansıtılmıştı. Geçtiğimiz hafta olaya ilişkin soruşturma başlatan İsveç polisi, "Yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle dosyayı kapattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan gazeteci Mehmet Çek değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç soruşturmayı kapattı!
İsveç soruşturmayı kapattı!
Uluslararası yardım çağrısı
Uluslararası yardım çağrısı
Yunanistan’da emekliler eylemde!
Yunanistan’da emekliler eylemde!
Biden’a talimat listesi!
Biden’a talimat listesi!
Onlarca ceylan kuraklıkta telef oldu
Onlarca ceylan kuraklıkta telef oldu
Yüzen şehir projesi hayata geçiyor
Yüzen şehir projesi hayata geçiyor
Yanlışlıkla gaza basınca...
Yanlışlıkla gaza basınca...
Rus askeri kargo uçağı düştü!
Rus askeri kargo uçağı düştü!
Bayılan kadın raylara düştü
Bayılan kadın raylara düştü
Sağ kolu evinde başından vuruldu!
Sağ kolu evinde başından vuruldu!
Türk sondaj gemisini engelleyin
"Türk sondaj gemisini engelleyin"
Devrim Muhafızları’nda deprem!
Devrim Muhafızları'nda deprem!
Daha Fazla Video Göster