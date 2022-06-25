İsveç soruşturmayı kapattı! PKK propagandasında “yeterli delil bulunmadığı” ileri sürüldü

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te, yeni bir skandala imza atılmıştı. Başkent Stockholm'deki belediye binası ve sembol yapılara, terörist elebaşının resmi ve PKK paçavraları yansıtılmıştı. Geçtiğimiz hafta olaya ilişkin soruşturma başlatan İsveç polisi, "Yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle dosyayı kapattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan gazeteci Mehmet Çek değerlendirdi.

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