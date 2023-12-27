İsveç kararına ABD’den ilk yorum: Karardan memnuniyet duyuyoruz

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu’nda İsveç'in NATO’ya üye olmasını öngören protokolün onaylanmasının ardından ABD ve İsveç'ten açıklamalar geldi. ABD karardan memnun olduklarını açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise "NATO'ya üye olmayı dört gözle beklediklerini" söyledi.

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