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İşte saldırganın vurulma anı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 11:32
ABD Başkan adayı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğradı. Kulağından vurulan Trump hastaneye kaldırılırken saldırganın öldüğü belirtildi. Trump'ın vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Trump’ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü!
Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü!
İşte saldırganın vurulma anı
İşte saldırganın vurulma anı
Trump’a suikast girişimi kamerada
Trump'a suikast girişimi kamerada
Trump’ın ölmesi kime yarayacaktı?
Trump'ın ölmesi kime yarayacaktı?
Trump’a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Trump'a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı
Suikast girişimi sonrası Donald Trump’tan ilk görüntü
Suikast girişimi sonrası Donald Trump'tan ilk görüntü
Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı!
Eski ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı!
Trump kurşunların hedefi oldu!
Trump kurşunların hedefi oldu!
Trump’a mitinginde ateş açıldı!
Trump'a mitinginde ateş açıldı!
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