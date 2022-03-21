İşte Rusya’nın Kiev’de vurduğu AVM! A Haber canlı yayınında patlama sesleri

Son dakika haberi... Rusya alışveriş merkezini hedef aldı. Hipersonik füzeyle düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, olay yerinden son gelişmleri aktardı. Kavasoğlu, "Bina yerle bir olmuş durumda. Kiev kent merkezine yaklaşık 20 km’lik bir noktada bulunuyor. Binalardan dumanlar yükseliyor. 6 kişiye mezar oldu ölü sayısının da daha da artacağı yetkililer tarafından paylaşıldı. Durumu çok ağır olan yaralılar var." dedi. Öte yandan canlı yayında patlama sesleri duyuldu.

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